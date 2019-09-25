Израиль назвал виновника нападения на саудовскую нефть
«Иран несет ответственность от А до Я. Израиль знает, как защитить себя от такого рода нападений», — заявил Нетаньяху. Его слова привел сайт издания The Times of Israel.
Израильский лидер также обратился к международному сообществу. Он призвал присоединиться к инициативам президента США Дональда Трампа по усилению давления на Тегеран.
«Это единственный способ остановить агрессивное поведение Ирана», — подчеркнул израильский премьер.
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Нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии 14 сентября атаковали беспилотники. Из-за этого вдвое упала добыча нефти. Мировые цены на сырье мгновенно подскочили.
Ответственность за случившееся взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена. Их предпочли не услышать: госсекретарь США Майк Помпео обвинил в произошедшем Иран. Иранский министр обороны Амир Хатами заявил о непричастности Тегерана к произошедшему.