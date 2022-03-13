Израиль может стать посредником на российско-украинских переговорах, если увидит возможность их успешного проведения. Об этом со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах сообщила газета The Jerusalem Post.

«Мы исходим из собственного опыта, что переговоры, обреченные на провал, приводят к ухудшению ситуации на местах. Мы должны понять, сможем ли мы действительно быть полезными. Если возможен прорыв, мы сделаем все», — уточнил собеседник издания.

При этом он предположил, что недавние заявления сторон свидетельствуют о постепенном движении к мирному соглашению. В частности, имелось в виду, что Украина сообщила о готовности обсуждать свой отказ от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности.

Президент РФ Владимир Путин 11 марта сообщил лидеру Белоруссии Александру Лукашенко, что переговоры между Россией и Украиной проводятся практически ежедневно и есть позитивные сдвиги.

Сделать Иерусалим площадкой для переговоров Украины с Россией предложи украинский президент Владимир Зеленский. Об этом он рассказал журналистам иностранных СМИ 12 марта.

В ночь на 13 марта стало известно, что президент страны Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом способы прекращения огня. Стороны провели телефонные переговоры.