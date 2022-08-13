Израиль назвал нападение на Рушди подстрекательством со стороны Ирана

Покушение на британского писателя Салмана Рушди в США стало результатом многолетних подстрекательство Ирана, считает премьер-министр Израиля Яир Лапид. Он осудил покушение на Рушди в своем посте в Twitter, его процитировал ТАСС.

«Нападение на Салмана Рушди — это атака на наши свободу и ценности. Это результат десятилетий подстрекательств со стороны экстремистского режима в Тегеране», — заявил Лапид.

Премьер от лица израильского народа пожелал писателю полного и быстрого выздоровления.

Неизвестный напал на британского писателя индийского происхождения в пятницу утром перед его выступлением. Подозреваемый успел нанести Рушди ножевое ранение в шею. Писателя доставили в больницу на вертолете, не исключено, что он лишится глаза. К расследованию нападения на Рушди подключилось ФБР.

Рушди является автором скандально известного романа «Сатанинские стихи», который вышел в свет в 1988 году. Публикация привела к протесту в мусульманском мире.