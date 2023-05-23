23 мая 2023, 21:51
Израиль назначил нового посла в России
Заместитель гендиректора МИД Израиля Симона Гальперин назначена послом в России
Гендиректора МИД Израиля Симону Гальперин назначили послом в России. В ее компетенцию входят вопросы Евразии и Западных Балкан, сообщили в израильском внешнеполитическом ведомстве.
«Высший комитет по назначениям при министерстве иностранных дел принял сегодня решение о следующем назначении — назначить госпожу Симону Гальперин <…> на должность посла Израиля в РФ», — обозначено в официальном заявлении.
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Отмечается, что для такого назначения нужно одобрение правительства страны. В пресс-службе добавили, что министр иностранных дел страны Эли Коэн пожелал Гальперин успехов в работе на ожидаемой должности и выразил благодарность гендиректору МИД Ронану Леви, возглавляющему комитет по назначениям.
Симона Гальперин считается высокопоставленным и уважаемым дипломатом. До этого она занимала должность посла страны в Сингапуре. Сейчас она курирует отношения с Россией и странами бывшего Советского Союза.
Ранее сообщалось, что Казахстан отказался согласовать назначение нового посла Украины Сергея Гайдая. Власти страны дали понять, что хотят иметь дело с профессиональным дипломатом, а не бывшим главой Луганской ОВА.
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