Мир 23 мая 2023, 21:51 Израиль назначил нового посла в России Заместитель гендиректора МИД Израиля Симона Гальперин назначена послом в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Гендиректора МИД Израиля Симону Гальперин назначили послом в России. В ее компетенцию входят вопросы Евразии и Западных Балкан, сообщили в израильском внешнеполитическом ведомстве.

«Высший комитет по назначениям при министерстве иностранных дел принял сегодня решение о следующем назначении — назначить госпожу Симону Гальперин <…> на должность посла Израиля в РФ», — обозначено в официальном заявлении.

Реклама

Отмечается, что для такого назначения нужно одобрение правительства страны. В пресс-службе добавили, что министр иностранных дел страны Эли Коэн пожелал Гальперин успехов в работе на ожидаемой должности и выразил благодарность гендиректору МИД Ронану Леви, возглавляющему комитет по назначениям.

Симона Гальперин считается высокопоставленным и уважаемым дипломатом. До этого она занимала должность посла страны в Сингапуре. Сейчас она курирует отношения с Россией и странами бывшего Советского Союза.

Ранее сообщалось, что Казахстан отказался согласовать назначение нового посла Украины Сергея Гайдая. Власти страны дали понять, что хотят иметь дело с профессиональным дипломатом, а не бывшим главой Луганской ОВА.