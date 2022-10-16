Министр Израиля призвал помогать Украине «по примеру США и стран НАТО» | 360°

Мир 16 октября 2022, 23:52 Поделиться Telegram

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Viber Министр Израиля призвал помогать Украине «по примеру США и стран НАТО» Министр по делам диаспоры Шай: Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине

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Тель-Авив должен начать оказывать военную помощь Киеву. Таким мнением поделился израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай, сообщило РИА «Новости».

Призывы о поставках оружия на Украину поступили со стороны Израиля после того, как Иран якобы решил передать России баллистические ракеты. По словам министра, в ответ израильская сторона должна организовать передачу Украине военную помощь, как это делают США и страны НАТО.

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С начала российской спецоперации на Украине Тель-Авив оказывает Киеву гуманитарную помощь, а также отправляет ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб.

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Ранее глава Ирана Ибрахим Раиси в своем обращении к нации заявил, что ответственность за охватившие Иран «хаос и террор» несет президент США Джо Байден. Раиси также подчеркнул, что США не первый раз наносят вред странам исламского мира.

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