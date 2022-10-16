Министр Израиля призвал помогать Украине «по примеру США и стран НАТО» | 360°

Все новости

Спецоперация

17 октября 2022, 16:13

С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации. Это усложнит работу парламента

Деньги

17 октября 2022, 16:12

От 50 до 100 тысяч рублей в качестве подарка. Банк «Открытие» запустил новую акцию

Реклама

Власть

17 октября 2022, 16:08

Госдума может потерять одну из фракций. Сенатор Клишас пошутил об отмене брони для депутатов

Знаменитости

17 октября 2022, 16:05

Протокол за дискредитацию российской армии составили на актера Артура Смольянинова

Подмосковье

17 октября 2022, 16:05

Победителей конкурса на лучший подъезд Подмосковья объявят в 2023 году

Подмосковье

17 октября 2022, 15:58

Детский сад на 350 мест построят в ЖК «Одинцово-1»

Общество

17 октября 2022, 15:58

Фейк: в Ростовской области не смогут проводить госэкзамены в школах из-за санкций

Важное

17 октября 2022, 15:56

Россия вернет из украинского плена 110 человек

Общество

17 октября 2022, 15:37

«Нечисть попадает в головы детей». Член СФ обругала мультики Disney и Свинку Пеппу

Мир

16 октября 2022, 23:52

Министр Израиля призвал помогать Украине «по примеру США и стран НАТО»

Министр по делам диаспоры Шай: Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине

Читать 360tv в

Тель-Авив должен начать оказывать военную помощь Киеву. Таким мнением поделился израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай, сообщило РИА «Новости».

Призывы о поставках оружия на Украину поступили со стороны Израиля после того, как Иран якобы решил передать России баллистические ракеты. По словам министра, в ответ израильская сторона должна организовать передачу Украине военную помощь, как это делают США и страны НАТО.

Реклама

С начала российской спецоперации на Украине Тель-Авив оказывает Киеву гуманитарную помощь, а также отправляет ограниченные партии средств защиты для сотрудников гражданских чрезвычайных служб.

Реклама

Ранее глава Ирана Ибрахим Раиси в своем обращении к нации заявил, что ответственность за охватившие Иран «хаос и террор» несет президент США Джо Байден. Раиси также подчеркнул, что США не первый раз наносят вред странам исламского мира.

США

Израиль

Украина

0

0

0

0

0

4

Реклама

Реклама