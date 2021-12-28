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    28 декабря 2021, 07:00

    Израиль напал на Латакию рядом с российской авиабазой

    ГосТВ Сирии: Израиль напал на Латакию рядом с российской авиабазой Хмеймим

    Екатерина Боснак

    Войска Израиля атаковали Латакию, рядом с которой расположена российская авиабаза Хмеймим. Информацию об этом передало Государственное телевидение Сирии.

    «Сегодня около 03:21 (04:21 мск. — Прим. ред.) израильский враг совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии», — сообщили тележурналисты.

    Они уточнили, что из-за атаки началось возгорание, был причинен крупный материальный ущерб. По данным телевидения, для того, чтобы отразить нападение, сирийские военные применили системы противовоздушной обороны.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров и лидер сирийских дипломатов Фейсал Микдад обсудили по телефону обстановку в САР и дальнейшее политическое урегулирование. Разговор состоялся 27 декабря по просьбе со стороны Сирии.