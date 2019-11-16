Израиль нанес удары по сектору Газа после обстрелов

Система ПРО «Железный купол» перехватила на территории Израиля две ракеты, выпущенные из сектора Газа. В ответ израильская армия начала наносить удары по объектам ХАМАС.

Израильские ПРО перехватили ракеты, выпущенные из сектора Газа Подробнее

«В ответ на ракеты, выпущенные из сектора Газа по израильским гражданским лицам, наши силы нанесли удар по целям ХАМАСа в Газе. ХАМАС ждут последствия за нападения на израильских гражданских лиц. Мы готовы к различным сценариям», — сказано в Twitter армии обороны Израиля.

Ранее израильские военные сообщили, что в район города Беэр-Шева из сектора Газа запустили две ракеты. Пуск произошел в 02:00 (03:00 мск) 16 ноября.

В городе Сдерот и южных районах Израиля прозвучали предупреждающие сирены. Снаряды удалось перехватить системой «Железный купол».

Обстрелы начались после того, как ликвидировали командира палестинской группировки «Исламский джихад»* Баху Абу аль-Ата. За два дня 100 палестинцев получили различные ранения, а 34 человека погибли. Утром 14 ноября власти Израиля и «Исламский джихад»* объявили перемирие, но удары не прекратились.

*«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.