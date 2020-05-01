Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки, указано в материале. Как уточняет сирийское агентство, ракетные удары были нанесены с Голанских высот израильскими вертолетами.

О количестве выпущенных ракет не говорится. Из материала следует, что в результате совершенной атаки был нанесен только материальный ущерб. Информации о пострадавших нет.

Израильские военные не в первый раз ударяют по объектам Сирии. В прошлый раз расчеты противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет над Дамаском 27 апреля. Тогда сирийское агентство сообщило, что атака велась со стороны Израиля, а ракеты были запущены из ливийского воздушного пространства.

У Сирии и Израиля нет дипломатических отношений. Государства находятся в состоянии войны. Главная причина — вопрос Голанских высот. Обе страны претендуют на эту территорию.