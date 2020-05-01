    01 мая 2020, 03:51

    Израиль нанес ракетный удар по Сирии

    Валерия Шафирко

    Израильские военные нанесли очередной ракетный удар по южным районам Сирии. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

    Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки, указано в материале. Как уточняет сирийское агентство, ракетные удары были нанесены с Голанских высот израильскими вертолетами.

    О количестве выпущенных ракет не говорится. Из материала следует, что в результате совершенной атаки был нанесен только материальный ущерб. Информации о пострадавших нет.

    Израильские военные не в первый раз ударяют по объектам Сирии. В прошлый раз расчеты противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет над Дамаском 27 апреля. Тогда сирийское агентство сообщило, что атака велась со стороны Израиля, а ракеты были запущены из ливийского воздушного пространства.

    У Сирии и Израиля нет дипломатических отношений. Государства находятся в состоянии войны. Главная причина — вопрос Голанских высот. Обе страны претендуют на эту территорию.