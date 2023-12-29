Мир 29 декабря 2023, 04:39 Израиль нанес ракетные удары по югу Сирии Минобороны Сирии: ПВО сбила большинство ракет, выпущенных Израилем по югу страны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Израильские ВВС нанесли ракетные удары по югу Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

«Сегодня около 23:05 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по некоторым позициям в южном регионе, наши средства ПВО отреагировали на ракеты агрессора и сбили большинство из них», — уточнили в сирийском оборонном ведомстве.

Реклама

Минобороны отметило, что израильская атака нанесла материальный ущерб.

Ранее Израиль не раз обстреливал окрестности Дамаска. В середине декабря двое сирийских военных получили ранения, отражая атаку ЦАХАЛ. Системы ПВО сбили большинство выпущенных Израилем ракет.