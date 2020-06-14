Израиль начал создание поселения имени Трампа на Голанских высотах

Поселение «Рамат-Трамп» в скором времени появится на Голанских высотах. Власти Израиля уже приступили к практическим шагам по его созданию.

«Сегодня Израиль начинает практические шаги по созданию поселения „Рамат-Трамп“ на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом», — привело РИА «Новости» слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В марте 2019 года суверенитет Израиля над Голанскими высотами признали в США по указу президента Дональда Трампа. В то же время другие страны отказались считать Голанские высоты частью Израиля. Несмотря на это, летом 2019-го Нетаньяху решил начать строительство поседения на Голанах.

Поселку присвоили название «Рамат-Трамп», что переводится, как «Высоты Трампа». Такой жест Израиль сделал в знак благодарности США за признание вопреки претензиям на Голаны со стороны Сирии. В свою очередь, Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселку

Израиль в 1981 году аннексировал Голанские высоты, принадлежавшие Сирии. Принадлежность горного плато является основным предметом израильско-сирийского конфликта.