Мир 02 декабря 2023, 09:35 Израиль начал штурмовать города и деревни на Западном берегу Иордана Al Jazeera: ЦАХАЛ устроил штурм городов и деревень на Западном берегу JINI/XinHua/globallookpress

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Армия обороны Израиля провела рейды в палестинских городах и деревнях на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Израильские силы штурмуют Хеврон, Калькилию и деревни к югу от Наблуса», — передали журналисты.

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С начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 15 тысяч человек. Израиль также не прекращал атаки на юг Газы в течение последних 24 часов, они усилились ночью. На прибрежной линии города удары разрушили ряд жилых домов.

Ранее бригады «Аль-Кассам» выпустили ракеты по Тель-Авиву в ответ на убийство жителей Газы. Затем группировка «Исламский джихад»* ударила по Иерусалиму. Боевые действия возобновили после почти недели перемирия, при этом обе стороны обвиняют в них друг друга.

*Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.