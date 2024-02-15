Мир 15 февраля 2024, 18:38 Израиль ликвидировал одного из командующих батальона «Хезболлы» ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира «Хезболлы» в результате авиаудара Xinhua / Global Look Press

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Израильские военные уничтожили на территории Ливана высокопоставленного командующего батальона специального назначения «Радван» в составе боевого крыла движения «Хезболла». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля с помощью авиудара ликвидировала высокопоставленного командующего сил „Радван“ в „Хезболле“, его заместителя и еще одного террориста», — указали в ведомстве.

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Авиаудар нанесли по объекту «Хезболлы» в городе Эн-Набатия в среду, 14 февраля. На следующий день ЦАХАЛ обстрелял объекты движения еще в двух районах.

В минувший понедельник Армия обороны Израиля атаковала квартал Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. Военные применили запрещенные на международном уровне зажигательные ракеты. В результате массированного удара в секторе Газа погибли 100 человек. Также пострадали более 230 жителей