Мир 05 февраля 2023, 00:40 Израиль изучит возможность поставки вооружений на Украину Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что изучит возможность поставки вооружений на Украину РИА «Новости»

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Израиль изучит возможность поставки вооружений Украине с учетом национальных интересов. Об этом в беседе с французским телеканалом LCI заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он напомнил, что вопрос поставок вооружений Киеву был рассмотрен и отвергнут предыдущим правительством Израиля. Как добавил Нетаньяху, он изучит этот вопрос и ответит на «в наиболее адекватной манере».

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«Мы рассматриваем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами», — сказал израильский премьер.

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Он также добавил, что Израиль продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине.

Обозреватель Антун Роша ранее предположил, что на официальные отношения Украины и Израиля оказывают негативное влияние связи украинского президента Владимира Зеленского с представителями ультраправых экстремистских группировок. Глава Украины, по словам журналиста, ждал поддержки от властей Израиля в виде передового вооружения из-за своего еврейского происхождения. Но этого не произошло, что шокировало Зеленского.