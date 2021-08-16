Израиль исключил Россию из списка запрещенных для посещения стран

Министерство здравоохранения Израиля 16 августа исключило Россию из списка стран, запрещенных для посещения во время пандемии без разрешения специальной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава страны.

Помимо России, из списка исключили Аргентину, Белоруссию, Великобританию, Индию, Кипр, Киргизию, Узбекистан и ЮАР.

Сейчас власти Израиля поделили страны на несколько списков в зависимости от эпидемической ситуации в них. В «красном» списке находятся Бразилия, Болгария, Грузия, Испания, Мексика и Турция. Чтобы поехать в одну из них, нужно получать разрешение израильских властей. За нарушение этого требования придется заплатить штраф пять тысяч шекелей (около 115 тысяч рублей).

В «желтом» списке находятся Австралия, Австрия, Венгрия, Гонконг, Китай, Молдавия, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань и Чехия. Израильтяне, которые возвращаются оттуда, должны сутки соблюдать самоизоляцию либо находиться на карантине до получения отрицательного теста на коронавирус.

Россия и все остальные страны попали в «оранжевый» список. Их можно посещать, но по прилете домой обязателен недельный карантин. Это требование касается всех, в том числе вакцинированных и тех, кто уже болел ковидом.