Израиль и Сирия обменялись ракетными ударами

Израиль поразил цели на сирийской территории в ответ на запуск ракеты класса «земля-воздух», сообщило израильское Минобороны. Сирийская ракета была выпущена в направлении пустыни Негев, уточнило ведомство.

В израильском поселке Абу-Кринат прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, передало РИА «Новости». Поселок находится в четырех километрах от израильского Ядерного исследовательского центра.

Сам он не пострадал, уточнили в израильской армии.

«В ответ мы нанесли удар по зенитной батарее, из которой была запущена ракета, и по дополнительным батареям класса „земля-воздух“ в Сирии», — рассказали в Минобороны.

Сирийское государственное агентство SАNА сообщило, что средства ПВО республики отражают израильскую ракетную атаку в сельской местности в провинции Дамаск.

В Минобороны Сирии заявили, что в результате израильской ракетной атаки ранения получили четверо солдат.

«Приблизительно в 01:38 сегодня Израиль совершил воздушную агрессию с применением ракет из оккупированных Голанских высот, поразив некоторые цели в окрестностях Дамаска», — процитировало РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным министерства, системы ПВО сбили большинство израильских ракет.