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    22 апреля 2021, 03:40

    Израиль и Сирия обменялись ракетными ударами

    Кирилл Фролов

    Израиль поразил цели на сирийской территории в ответ на запуск ракеты класса «земля-воздух», сообщило израильское Минобороны. Сирийская ракета была выпущена в направлении пустыни Негев, уточнило ведомство.

    Израиль и Сирия обменялись ракетными ударами

    В израильском поселке Абу-Кринат прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, передало РИА «Новости». Поселок находится в четырех километрах от израильского Ядерного исследовательского центра.

    Сам он не пострадал, уточнили в израильской армии.

    «В ответ мы нанесли удар по зенитной батарее, из которой была запущена ракета, и по дополнительным батареям класса „земля-воздух“ в Сирии», — рассказали в Минобороны.

    Сирийское государственное агентство SАNА сообщило, что средства ПВО республики отражают израильскую ракетную атаку в сельской местности в провинции Дамаск.

    В Минобороны Сирии заявили, что в результате израильской ракетной атаки ранения получили четверо солдат.

    «Приблизительно в 01:38 сегодня Израиль совершил воздушную агрессию с применением ракет из оккупированных Голанских высот, поразив некоторые цели в окрестностях Дамаска», — процитировало РИА «Новости» сообщение ведомства.

    По данным министерства, системы ПВО сбили большинство израильских ракет.