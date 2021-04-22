Израиль и Сирия обменялись ракетными ударами
Израиль поразил цели на сирийской территории в ответ на запуск ракеты класса «земля-воздух», сообщило израильское Минобороны. Сирийская ракета была выпущена в направлении пустыни Негев, уточнило ведомство.
В израильском поселке Абу-Кринат прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, передало РИА «Новости». Поселок находится в четырех километрах от израильского Ядерного исследовательского центра.
Сам он не пострадал, уточнили в израильской армии.
«В ответ мы нанесли удар по зенитной батарее, из которой была запущена ракета, и по дополнительным батареям класса „земля-воздух“ в Сирии», — рассказали в Минобороны.
Сирийское государственное агентство SАNА сообщило, что средства ПВО республики отражают израильскую ракетную атаку в сельской местности в провинции Дамаск.
В Минобороны Сирии заявили, что в результате израильской ракетной атаки ранения получили четверо солдат.
«Приблизительно в 01:38 сегодня Израиль совершил воздушную агрессию с применением ракет из оккупированных Голанских высот, поразив некоторые цели в окрестностях Дамаска», — процитировало РИА «Новости» сообщение ведомства.
По данным министерства, системы ПВО сбили большинство израильских ракет.