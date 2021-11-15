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    15 ноября 2021, 13:11

    Израиль и Штаты будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

    США и Израиль договорились о взаимном сотрудничестве в борьбе с хакерами

    Артур Блянихов

    США и Израиль достигли договоренности о взаимном противодействии киберпреступникам, которые используют для вымогательства программное обеспечение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на американский Минфин.

    RT написал, что страны договорились о двустороннем партнерстве по защите финансовой инфраструктуры и новых технологий. Отмечается, что Штаты и Израиль планируют расширить сотрудничество в противодействии угрозе, которую представляет для мировой экономики программное обеспечение.