Израиль и Штаты будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

США и Израиль достигли договоренности о взаимном противодействии киберпреступникам, которые используют для вымогательства программное обеспечение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на американский Минфин.

RT написал, что страны договорились о двустороннем партнерстве по защите финансовой инфраструктуры и новых технологий. Отмечается, что Штаты и Израиль планируют расширить сотрудничество в противодействии угрозе, которую представляет для мировой экономики программное обеспечение.