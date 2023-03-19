Мир 19 марта 2023, 21:25 Израиль и Палестина договорились о работе по деэскалации перед праздниками Израиль и Палестина договорились о снятии ограничений в преддверии праздничного сезона РИА «Новости»

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Переговоры делегаций Израиля и Палестины, посвященные деэскалации конфликта и снижению насилия в регионе, прошли в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейхе. Независимыми наблюдателями встречи стали представители принимающей страны, а также Иордании и США. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

В качестве главной причины встречи назвали совпадение дат религиозных праздников: Пасхи, Песаха и Рамадана, когда уровень насилия в регионе значительно вырастает.

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В итоговом коммюнике, подписанном всеми участниками встречи, говорится, что Израиль и Палестина договорились о совместной работе по предотвращению насилия, а также прекращения действия односторонних мер.

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Израиль взял на себя обязательства остановить процесс обсуждения строительства новых поселений на западном берегу реки Иордан на четыре месяца, а также на полгода остановить легализацию уже появившихся поселков.

Стороны договорились приступить к созданию совместного механизма сдерживания и противодействия насилию, а также подстрекательских заявлений. Новая встреча пройдет в апреле.

Это вторая попытка добиться сокращения эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. В конце февраля переговоры сорвались после того, как палестинский боевик застрелил двух израильтян на Западном берегу. В ответ еврейские поселенцы устроили беспорядки в палестинском городе Хавара.