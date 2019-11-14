Израиль и «Исламский джихад»* заключили перемирие

Израильские власти договорились об установлении режима прекращения огня с исламистской организацией Палестины «Исламский джихад»*. Соглашение вступило в силу утром 14 ноября.

Действовать договоренность будет в секторе Газа, уточнило AFP, где после двухдневных боев погибли более 30 человек.

Соглашение предписывает палестинским группировкам восстановить в секторе Газа мир. Израиль с своей стороны обязался прекратить боевые действия. Режим прекращения огня должен соблюдаться израильтянами и во время мирных демонстраций палестинцев.

В радиусе 80 километров от сектора Газа в Израиле 12 ноября ввели «особое положение» в населенных пунктах. Израильская армия сообщила, что утром вторника со стороны сектора Газа выпустили свыше 190 ракет. Десятки снарядов удалось перехватить «в соответствии со стандартами».

Число погибших в секторе Газа в результате авиаударов Израиля достигло десяти Подробнее

Под массированными обстрелами Израиль оказался после ликвидации командира палестинской группировки «Исламский джихад»*. Это произошло в ночь на 12 ноября.

*«Исламский джихад» — террористическая организация, запрещенная на территории России.