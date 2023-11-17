Мир 17 ноября 2023, 14:41 Израиль и ХАМАС почти договорились об освобождении 50 заложников — СМИ Al Arabiya: Израиль и ХАМАС заключат сделку об обмене 50 заложниками Aaron Schwartz/Keystone Press Agency

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В ближайшее время Израиль и палестинское движение ХАМАС могут заключить соглашение об обмене заложниками по схеме 50 на 50 и доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщили источники телеканала Al Arabiya.

По их информации, несмотря на новости о прекращении переговоров, власти Израиля и ХАМАС близки к заключению соглашения об обмене некоторыми заложниками. Боевики освободят 50 пленников, захваченных в начале октября, в обмен на 50 женщин и детей. Кроме того, по условиям сделки, в сектор Газа пропустят гуманитарную помощь.

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Россия призвала прекратить огонь в секторе Газа, Совбез ООН потребовал устроить гуманитарную паузу для поставки продовольствия и эвакуации детей. Открытие нового коридора начали обсуждать с Кипром. Он заработает наряду с египетским пунктом пропуска «Рафах», через который за несколько дней прошли сотни россиян.