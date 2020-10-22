Израиль и Бахрейн договорились об авиасообщении

По данным местных СМИ, каждую неделю будет 14 рейсов между Бахрейном и тель-авивским аэропортом. А также неограниченное количество рейсов между Бахрейном и израильским Эйлатом.

«Соглашение значительно укрепит туризм и торговлю между нами, и все граждане Израиля выиграют от этого», — написал Нетаньяху.