Мир 20 января 2024, 02:47 Израиль финансировал ХАМАС для ослабления Палестины — Боррель Боррель: Израиль финансировал ХАМАС для ослабления Палестины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Израиль оказывал финансовую поддержку радикальному движению ХАМАС для ослабления Палестинской национальной администрации (ПНА). Обвинения против еврейского государства озвучил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, сообщило Reuters.

«ХАМАС финансировалось правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую администрацию, возглавляемую [Движением за освобождение Палестины] ФАТХ», — сказал он.

Реклама

Политик призвал международное сообщество поддержать создание палестинского государства, несмотря на протесты Израиля. В данный момент основным приоритетом должно стать предотвращение эскалации конфликта в Красном море.

При этом Боррель отметил, что ЕС «будет отправлять корабли не для осуществления активных боевых действий, а исключительно для защиты судоходства».

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское правительство должно взять на себя управление Газой. По данным Минздрава Палестины, с 7 октября в секторе Газа погибли более 24 тысяч человек.