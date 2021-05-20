Израиль договорился с ХАМАС о прекращении огня с 21 мая

Власти Израиля договорились с движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа, о прекращении ракетных обстрелов с 02:00 местного времени (совпадает с московским) 21 мая. Об этом сообщила The Times of Israel.

Представитель ХАМАС подтвердил Reuters эту информацию. Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что точное время начала перемирия еще предстоит определить.

В заявлении говорится, что министры согласились «принять инициативу Египта о взаимном прекращении огня без каких-либо условий». Перемирие «вступит в силу в час, который будет определен позже».

Военные Израиля еще не получили приказа о прекращении огня. На юге страны сейчас звучат сирены, предупреждающие о новом запуске ракет со стороны Газы, сообщила в Twitter израильская армия.

«С сегодняшнего утра по Израилю из Газы было выпущено 300 ракет. В ответ мы поразили около 30 ракетных пусковых установок и ликвидировали несколько террористов, запускавших ракеты по Израилю», — сказано в другом сообщении военных.

Конфликт между палестинцами и израильтянами вспыхнул 11 мая. Поводом стало решение израильского суда о выселении шести арабских семей из Восточного Иерусалима.