Мир 18 декабря 2023, 00:33 Израиль атаковал окрестности Дамаска Al Akhbar: Израиль нанес удар по окрестностям столицы Сирии Дамаска РИА «Новости»

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Израильская армия атаковала окрестности столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщило сирийское государственное телевидение Al Akhbar.

«Израиль совершил агрессию на окрестности Дамаска», — сказано в сообщении телеканала.

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По данным сирийского СМИ, системы ПВО отражают атаку. Министерство обороны Сирии заявило, что при атаке ЦАХАЛ ранения получили двое сирийских военных.

«Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили несколько из них. В результате агрессии ранения получили двое военных, нанесен некоторый материальный ущерб», — говорится в сообщении Минобороны страны.

Четыре истребителя ВВС Израиля в ночь на субботу 2 декабря обстреляли Дамаск. Большинство авиабомб сбили российские системы ПВО «Панцирь-С» и «Бук-М2Э», которые стоят на вооружении Сирии.