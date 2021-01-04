Изоляцию из-за коронавируса продлят в Германии после 10 января

Вероятно, Германия продлит общенациональную изоляцию после 10 января, чтобы снизить уровень заражения коронавирусом. Он все еще растет и создает огромную нагрузку на больницы и медицинских работников. Канцлер ФРГ Ангела Меркель может объявить об этом 5 января.

По сообщению Reuters, пока не ясно как долго продлятся ограничения. Министр здравоохранения Йенс Спан заявил, что цифры все еще велики.

«Это лучше, чем расслабляться слишком рано, а затем, возможно, всего через несколько недель, столкнуться с новыми трудными вопросами», - отметил министр.

Перед Рождеством в Германии запретили работать ресторанам и магазинам. Тем не менее, число погибших за последние дни превысило тысячу человек.

Уровень заражения в ФРГ в течение последних семи дней составляет 140 на 100 000 человек. Это намного больше целевого показателя в 50 пациентов, который, по мнению политиков, будет достаточно безопасным, чтобы ослабить ограничения. Их снимут, когда недельный показатель снизится до 25 человек.

«На следующей неделе мы увидим в больницах, насколько сильно Рождество способствовало распространению COVID-19 — новогодний эффект наступит еще позже», — сказал Уве Янссенс, глава группы, представляющей врачей интенсивной терапии.

Координирующий меры реагирования Германии на пандемию Институт Роберта Коха сообщил 4 января о 10 315 новых подтвержденных случаях заболевания и 312 смертельных исходах. В результате чего общее число погибших составило 34 272 человека.

Канцлер Германии Ангела Меркельв в своем новогоднем обращении к согражданам сообщила, что сделает прививку от коронавируса, когда подойдет ее очередь.