«Изоляция не пришла». Захарова затроллила журналистов на встрече глав МИД России и Кипра

Иностранные журналисты, прибывшие освещать встречу главы МИД России Сергея Лаврова с египетским коллегой Самехом Хасаном Шукри, не обнаружили изоляции российского министра от остальных людей. Об этом в Telegram-канале написала представитель отечественного дипведомства Мария Захарова.

Она опубликовала фотографию, на которой видно, что Лавров сидит за круглым столом в окружении коллег, на него направлены объективы камер.

«Журналисты не расходились, как будто бы ожидали чего-то. И тут я поняла. Они пытались найти рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали ее торжественного появления. А она так и не появилась», — написала дипломат.

Днем 24 июля Лавров в Каире проводит рабочую встречу с египетскими коллегами, министры уже провели личные переговоры.

Ранее Захарова опубликовала школьную фотографию главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на которой он обнимает мужчину, переодетого в женщину.