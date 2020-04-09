Также в документе сказано, что волонтеры смогут передвигаться в транспорте бесплатно. Речь, как о городском, так и пригородном транспорте на территории Подмосковья. На территории области на сегодняшний день ежедневно оказывают помощь пожилым жителям региона 1,5 тысячи добровольцев. Они разносят продуктовые наборы, а также лекарства льготникам.

Волонтеров из Подмосковья, посвятившим себя помощи людям в условиях пандемии, наградят за непростой труд. Губернатор пообщался с активистами, узнав, в чем они нуждаются.

«Временно приостановлено посещение гражданами определенных по перечню кладбищ, за исключением случаев захоронения, в том числе участия в похоронной процессии», — сказано также в документе.

Такое же решение приняли и московские власти. Мэр города Сергей Собянин уточнил, что попасть туда можно будет только для участия в похоронах или оформления услуг по погребению. В РПЦ это решение поддержали.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья, которые потеряли работу из-за пандемии, получат помощь. Дополнительные меры поддержки ждут и предприятия, которые не сокращают своих сотрудников. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.