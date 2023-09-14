Мир 14 сентября 2023, 01:46 Изображение «Зеленского-каннибала» появилось на стене жилого дома в Берлине Полиция Берлина начала поиски автора мурала «Зеленского-каннибала» в фасаде дома РИА «Новости»

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На одном из жилых домов в Берлине появился рисунок президента Украины Владимира Зеленского, поедающего руку солдата ВСУ. Правоохранители приступили к поиску автора мурала, сообщило издание Frankfurter Allgemeine.

На изображении лидер Украины поедает оторванную руку украинского бойца, которая сжимает американский автомат.

Соцсети

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее обвинил Зеленского в том, что тот ничего не может сделать для защиты инфраструктуры Одессы от ударов. Также Соскин раскритиковал украинского президента за его решение убрать Алексея Резникова с поста министра обороны.

Почти 80% украинцев назвали президента страны Владимира Зеленского главным ответственным за масштабную коррупцию в стране. Такие данные заставили занервничать соратников лидера государства, ведь такое общественное мнение может негативно отразиться на грядущих выборах на Украине. Однако киевскому режиму стоит бояться не только жителей своей страны, ведь Запад о потраченных миллиардах просто так не забудет.