Изображение вымершего гуся нашли на рисунке древних египтян

Изображение гуся вымершего вида обнаружили на стене гробницы египетского принца Нефермаата и его жены Атет. Об этом сообщила газета «Культура».

По данным «Газеты.ru», возраст рисунка около 4600 лет. На нем изображен пятнистый гусь, который давно считается вымершим видом. Ученые уточнили, что этот вид отличался яркими рисунками на перьях. До этого были известны окаменелости этих птиц.

Ранее специалистам из Австралии удалось датировать древнейший местный наскальный рисунок. Его возраст превышает 17 тысяч лет.

Ученые рассказали, что для определения времени создания рисунка был использован метод радиоуглеродного датирования. Речь идет об изображении, напоминающем кенгуру.

«С помощью радиоуглеродного метода мы датировали три осиных гнезда под картиной и три гнезда, построенные над ней, чтобы с уверенностью определить, что картине от 17 500 до 17 100 лет, скорее всего — около 17 300 лет», — рассказал руководитель исследования доктор Дэмиен Финч.

Ранее научная группа при участии ученого Сибирского федерального университета (СФУ) выявила самый древний из известных случаев заражения чумной палочкой.