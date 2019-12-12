Изображение ЛГБТ-рая убрали из шведской церкви через 10 дней после появления
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Пастор церкви Пер Свенссон сообщил, что после критики был проведен тщательный анализ изображения. Было принято решение найти для картины другое помещение.
«Церковь не отвергает существование гей-пар в произведении искусства. Но кроме них там есть змея, которая традиционно выступает за зло. Змея на картине превращается в транс-человека, интерпретация может состоять в том, что транс-человек — это зло или дьявол. Шведская церковь, безусловно, не может это отстаивать», — сказано в опубликованном пресс-релизе.
Лундский епископ Йохан Тирберг отметил, что не вмешивался в решение, но согласен в тем, что классические христианские символы можно толковать по-разному.
«Я выслушал все мнения, и согласен, что изображение на картине может быть истолковано, как ЛГБТ-положительное, так и ЛГБТ-отрицательное», — заявил он.
Как сообщила Daily Mail, картину нарисовала 58-летняя художница Элизабет Валлин. Она заявила, что разочарована тем, что ее произведение убрали из церкви. Почти 20 лет назад она попала в заголовки газет, изобразив Иисуса Христа в туфлях на шпильках в окружении 12 апостолов-трансвеститов.