Изображение ЛГБТ-рая убрали из шведской церкви через 10 дней после появления

Из шведской церкви Святого Павла в Мальме через десять дней после появления была убрана картина библейского рая, на котором были изображены однополые пары. Причиной была названа возможность негативного восприятия секс-меньшинств.

ЛГБТ-алтарь открыли в Швеции Подробнее

Пастор церкви Пер Свенссон сообщил, что после критики был проведен тщательный анализ изображения. Было принято решение найти для картины другое помещение.

«Церковь не отвергает существование гей-пар в произведении искусства. Но кроме них там есть змея, которая традиционно выступает за зло. Змея на картине превращается в транс-человека, интерпретация может состоять в том, что транс-человек — это зло или дьявол. Шведская церковь, безусловно, не может это отстаивать», — сказано в опубликованном пресс-релизе.

Лундский епископ Йохан Тирберг отметил, что не вмешивался в решение, но согласен в тем, что классические христианские символы можно толковать по-разному.

«Я выслушал все мнения, и согласен, что изображение на картине может быть истолковано, как ЛГБТ-положительное, так и ЛГБТ-отрицательное», — заявил он.

Как сообщила Daily Mail, картину нарисовала 58-летняя художница Элизабет Валлин. Она заявила, что разочарована тем, что ее произведение убрали из церкви. Почти 20 лет назад она попала в заголовки газет, изобразив Иисуса Христа в туфлях на шпильках в окружении 12 апостолов-трансвеститов.