Изображение афроамериканца могут поместить на 20-долларовую купюру
Команда нового президента Америки Джозефа Байдена рассматривает возможность поместить изображение афроамериканца на 20-долларовой купюре. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.
На купюру могут поместить изображение Гарриет Табмен, женщины, которая занималась борьбой с рабством и за права женщин.
Джен Псаки уточнила, что эта инциатива рассматривалась еще при Бараке Обаме, а при Дональде Трампе она была отложена.
«Мы изучаем способы ускорить этот процесс. <…> Важно, чтобы наши банкноты (наши деньги — если люди не знают, что такое банкнота) отражали историю и разнообразие нашей страны», — заявила Псаки.