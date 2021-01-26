Изображение афроамериканца могут поместить на 20-долларовую купюру

На купюру могут поместить изображение Гарриет Табмен, женщины, которая занималась борьбой с рабством и за права женщин.

Джен Псаки уточнила, что эта инциатива рассматривалась еще при Бараке Обаме, а при Дональде Трампе она была отложена.

«Мы изучаем способы ускорить этот процесс. <…> Важно, чтобы наши банкноты (наши деньги — если люди не знают, что такое банкнота) отражали историю и разнообразие нашей страны», — заявила Псаки.