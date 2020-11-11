Изображая сцену из «Титаника», жених и невеста утонили в Индии
В Индии во время предсвадебной фотосессии погибли жених с невестой. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, молодые люди вместе со своими родственниками отправились на реку Кавери (штат Карнатака), чтобы изобразить знаменитый эпизод из картины «Титаник». Однако лодка перевернулась, так как гребец потерял управление из-за сильного потока. Ему удалось спастись, а пара утонула прямо на глазах своих родных. Свадьба была назначена на 22 ноября.