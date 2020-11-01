«Изобилия не будет»: ученый раскрыл новогоднее меню космонавтов на МКС

Новогодний стол у космонавтов на МКС будет скромный. Праздничный паек с яствами они получат только в следующем году, так как старт «Прогресса МС-16» перенесли с декабря из-за необходимости дополнительных проверок.

«Конечно, изобилия не будет. <…> Американцы еще собираются [на МКС]. Тогда будет что-то с ними доставлено. Что-то подготовим, и это перейдет на их корабль. В этом плане все нормально», — рассказал ТАСС заведующий отделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.

Ученый добавил, что к празднику космонавтам собрали особый продуктовый набор. В следующем году на станцию доставят грейпфруты, лимоны, апельсины, черную икру шоколад, сухофрукты, конфеты, сгущенку, орехи, маслины, печенье, зефир, пирожные и другие продукты.

Ранее Роскосмос перенес два старта, запланированных на этот год, на следующий. Пуски с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» и метеорологическим спутником «Арктика-М» отменили для дополнительных проверок.

«Прогресс МС-16» с новогодними подарками и праздничным угощением должен был отправиться к МКС 11 декабря.