Изнасилование и убийство трехлетнего ребенка расследуют в Индии
В индийском штате Уттар-Прадеш местные правоохранители расследуют изнасилование и убийство трехлетней девочки. Ее труп обнаружили в сахарном тростнике, передает «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, тело ребенка было найдено в полукилометре от ее дома. По мнению полиции, после изнасилования ее задушили. Отмечается, что за последние 20 дней это уже третье изнасилование несовершеннолетней с последующим убийством.