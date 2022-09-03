Мир 03 сентября 2022, 22:28 Поделиться Telegram

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Viber «Изменится лишь имя». Немцев не обрадовало назначение нового украинского посла Читатели немецкой газеты Die Welt холодно встретили нового посла Украины РИА «Новости»

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Алексей Макеев стал новым послом Украины в Германии. На его назначение холодно отреагировали читатели немецкой газеты Die Welt.По их словам, дипломат продолжит политику своего предшественника.

Немецкое издание опубликовало статью об официальном объявлении преемника бывшего украинского посла Андрея Мельника. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу диппредставительства в июле. На должность Мельника назначили Макеева. Под новостью собралось большое количество комментариев. Читатели заявили, что после смены посла негативная политика вряд ли изменится.

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«Изменится только имя, запугивание и требования останутся», — написал один из пользователей.

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«Мне интересно, будет ли он оскорблять нас так же, как его предшественник. Хотя я в этом вполне уверен», — подчеркнул другой.

«Сильно сомневаюсь, что этот господин что-то изменит в плане общения. Есть люди, которым не доверяешь с первого дня», — заявили в комментариях.

«Хрен редьки не слаще!» — отметил читатель издания.

Алексей Макеев начал дипломатическую карьеру в 1996 году. Он был политическим директором МИД Украины, а также работал в посольствах в Швейцарии и Германии.

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