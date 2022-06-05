Изменения в конституцию Казахстана поддержали более 76% избирателей

За внесение поправок и дополнений в конституцию во время референдума проголосовали 76,7% казахстанцев. Такие данные предоставил exit poll в ходе онлайн-марафона, который организовала телерадиокомпания «Казахстан».

В воскресенье в Казахстане прошло голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию. Всего работали более 10 тысяч участков, из них 65 на территории других государств. Пять пунктов голосования открыли в России.

По предварительным данным, явка на референдуме по стране составила более 68%. Согласно казахстанскому законодательству, референдум считается состоявшимся при явке избирателей более 50%.

Корректировка конституции Казахстана обеспечит стране мирное будущее и исключит повторение январских протестов, такое мнение высказал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Власти страны сделали выводы из январских массовых беспорядков, заверил глава государства.