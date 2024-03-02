Мир 02 марта 2024, 14:41 Изменения в конфликте на Украине заметили в США RS: крах ВСУ подтолкнет Украину к переговорам с Россией

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Власти Украины пойдут на переговоры с Россией из-за существенных неудач ВСУ на фронте. Об этом в статье для издания Responsible Statecraft написал обозреватель Коннор Эколс.

«Сдвиг в позиции киевского режима является подтверждением отчаянности ситуации для армии, которая недавно спешно ушла из Авдеевки», — отметил он.

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Эксперт также напомнил слова руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, который допустил участие делегации России на втором саммите по так называемой формуле мира.

«Отсутствие военной и финансовой помощи со стороны США подталкивает Украину к началу диалога по мирному урегулированию конфликта с Россией», — добавил аналитик.

Киевский режим на законодательном уровне запретил сам себе вести переговоры с Россией. При этом в Кремле отмечали, что РФ всегда была открыта к урегулированию ситуацию путем дипломатии.

Помощник президента России Владимир Мединский заявлял, что готов ехать на переговоры с Украиной, если ему поступит такое поручение.