Главный инфекционист США допустил изменение вакцин из-за нового штамма коронавируса
«Люди должны понимать, что существует более одного мутировавшего штамма. Доминирует штамм из Великобритании, и он уже наблюдается в Соединенных Штатах. Есть еще один, более опасный, в Южной Африке и Бразилии. Мы очень внимательно изучаем их все», — сказал Фаучи в эфире NBC.
По его словам, несмотря на то что мутировавшие штаммы коронавируса не являются более болезнетворными, чем остальные, повышенная заразность, задокументированная для британского штамма, ведет к росту числа заражений.
А чем больше людей заражается, тем больше попадает в больницу, констатировал Фаучи.
По словам инфекциониста, если выяснится, что мутации снижают влияние вакцины от COVID-19, то в нее «придется внести некоторые изменения».
Фаучи добавил, что если вакцинировать большинство населения, то ситуация «будет очень хорошей».
18 января в России началась массовая вакцинация. В оборот выпущены вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».