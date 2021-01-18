Главный инфекционист США допустил изменение вакцин из-за нового штамма коронавируса

Ученые изучают новые, более заразные мутации коронавируса SARS-CoV-2. Возможно, из-за них придется менять состав вакцин, сообщил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

«Люди должны понимать, что существует более одного мутировавшего штамма. Доминирует штамм из Великобритании, и он уже наблюдается в Соединенных Штатах. Есть еще один, более опасный, в Южной Африке и Бразилии. Мы очень внимательно изучаем их все», — сказал Фаучи в эфире NBC.

По его словам, несмотря на то что мутировавшие штаммы коронавируса не являются более болезнетворными, чем остальные, повышенная заразность, задокументированная для британского штамма, ведет к росту числа заражений.

А чем больше людей заражается, тем больше попадает в больницу, констатировал Фаучи.

По словам инфекциониста, если выяснится, что мутации снижают влияние вакцины от COVID-19, то в нее «придется внести некоторые изменения».

Фаучи добавил, что если вакцинировать большинство населения, то ситуация «будет очень хорошей».

18 января в России началась массовая вакцинация. В оборот выпущены вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».