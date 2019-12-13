Зеленский подтвердил, что выступает за изменение некоторых пунктов Минских соглашений

Данный пункт о границе вызывал на саммите «нормандской четверки» наибольшие разногласия. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе, добавив, что в них ничего нельзя менять, так как все пункты увязаны и можно потерять все.

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Ранее официальный представитель Киева сообщил, что Украина до следующего «нормандского саммита» подготовит поправки к Минским соглашениям. Данную информацию лично подтвердил Зеленский в эфире телеканала «1+1».

«Со времени Минска прошло уже четыре года, все меняется в нашей жизни. И мы понимаем, что не мы как команда подписывали „Минск“, но мы как власть должны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена», — указал он, добавив, что кое-что возможно будет изменить, так как Киев согласен с передачей украинской государственной границы только после выборов.