Изменение климата перестало быть проблемой для американцев

Американцы меньше всего беспокоятся из-за изменения климата. Опрос газеты The New York Times показал, что самыми большими проблемами США респонденты назвали экономику и инфляцию. На проблемы с изменением климата указал только 1% респондентов.

Даже среди опрошенных моложе 30 лет, которые считались наиболее заинтересованными в этом вопросе, эта цифра составила 3%.

Журналисты напомнили, что такие результаты они получили после полного обмеления Большого Соленого озера в Юте, лесных пожаров, охвативших Западное побережье, а также сильных наводнений в Майами из-за приливов.

Такие результаты авторы опросов получили на фоне блокировки сенатором-демократом Джоном Мэнчином законопроекта Байдена, предусматривающего предоставление льгот компаниям, которые занимаются получением «чистой энергии».

По словам сенатора, он не хотел бы сокращать расходы на здравоохранение и энергоснабжение американцев в условиях серьезной инфляции.

По данным издания, законопроект предусматривает постепенный переход на чистую энергию, установку зарядных станций для электромобилей и другие меры поддержки, которые составили 2,5 миллиарда долларов.

На фоне стремительного роста цен на энергоносители и топлива не получилось провести этот законопроект. При этом сами избиратели споров политиков даже не заметили.

Как отметила представитель экологической организации Ануша Нараян, люди истощены пандемией, разочарованы действующим правительством и все силы тратят на борьбу с инфляцией, пытаясь выжить. Климатические проблемы для них — это дела далекого будущего.

Бывший член палаты представителей от Республиканской партии Карлос Курбело подчеркнул, что в более благоприятные для экономики времена легче сосредоточиться на решении экологических вопросов. Но сейчас ситуация очень тяжелая, поэтому всем наплевать на проблемы экологии.