Мир 10 мая 2023, 22:37 Изъятой для терактов в Белоруссии взрывчатки хватило бы на уничтожение нескольких поездов ОНТ: организаторы терактов привезли в Белоруссию около двух килограммов взрывчатки Piqsels

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Взрывчатки, доставленной в Белоруссию для осуществления терактов, хватило бы для ликвидации нескольких поездов. Об этом сообщил начальник Главного управления специальных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии Владимир Атрашков в эфире телеканала ОНТ.

«Общая масса взрывчатых веществ — около двух килограмм. Этого достаточно, чтобы пустить под откос несколько поездов», — сказал он.

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Сотрудники Комитета госбезопасности Белоруссии пресекли попытки устроить в стране серию терактов 8 и 9 мая. По данным КГБ, следы заказчиков привели на Украину.

Белорусские правоохранители задержали по подозрению в подготовке терактов четырех человек. Взрывные устройства привезли в Белоруссию из-за границы, замаскировав их под настольные электрические плиты. Подозреваемые в подготовке терактов в Белоруссии 9 мая признали свою вину на допросе.