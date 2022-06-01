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    01 июня 2022, 02:22

    Изъятие российских резервов в пользу Украины лишит США репутации — СМИ

    NYT: США опасаются, что изъятие активов РФ в пользу Украины будет иметь плохие последствия

    Полина Созыкина

    Правительство США опасается, что конфискация золотовалютных резервов России в пользу Украины будет иметь репутационные последствия, Штаты утратят статус надежного инвестиционного партнера. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

    Изъятие российских резервов в пользу Украины лишит США репутации — СМИ

    «Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», — пишет автор материала.

    Конфискация российских ЗВР также была центральной темой на собрании высших экономических чиновников из стран G7. Идея получила общественную поддержку со стороны Германии и Канады. Ранее за такой исход выступили министры финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии.

    Однако в США вопрос об изъятии активов ЦБ РФ «столкнулся с сопротивлением». Американские чиновники высказали мнение, что такой поворот событий может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов.

    О проблемах для Запада в случае конфискации активов российского Центробанка писали и ранее. Financial Times указывала на незаконность изъятия и предупредила о юридических последствиях такого шага.