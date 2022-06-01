Правительство США опасается, что конфискация золотовалютных резервов России в пользу Украины будет иметь репутационные последствия, Штаты утратят статус надежного инвестиционного партнера. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

«Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», — пишет автор материала.

Конфискация российских ЗВР также была центральной темой на собрании высших экономических чиновников из стран G7. Идея получила общественную поддержку со стороны Германии и Канады. Ранее за такой исход выступили министры финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии.

Однако в США вопрос об изъятии активов ЦБ РФ «столкнулся с сопротивлением». Американские чиновники высказали мнение, что такой поворот событий может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов.

О проблемах для Запада в случае конфискации активов российского Центробанка писали и ранее. Financial Times указывала на незаконность изъятия и предупредила о юридических последствиях такого шага.