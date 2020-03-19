Издатели остановят регулярный выход печатного Playboy
Руководство компании Playboy Enterprises планирует прекратить регулярный выпуск мужского журнала Playboy в печатной версии. Глава фирмы Бен Кон уточнил, что ограничение распространится на США. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт для публичных объявлений Medium.
По словам Кона, следующий весенний номер Playboy окажется последней напечатанной версией журнала в 2020 году. Руководитель подчеркнул высокое качество бумажной версии мужского издания. Однако обратил внимание на то, что ее получает лишь часть аудитории.
Он добавил, что выпуск решили остановить из-за эпидемии коронавируса и помех в производстве и поставках, которые вызвала инфекция.
Порядок выхода сетевой версии Playboy не изменится.
В 2021 году компания хочет выпустить международные печатные форматы.