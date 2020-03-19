Издатели остановят регулярный выход печатного Playboy

По словам Кона, следующий весенний номер Playboy окажется последней напечатанной версией журнала в 2020 году. Руководитель подчеркнул высокое качество бумажной версии мужского издания. Однако обратил внимание на то, что ее получает лишь часть аудитории.

Он добавил, что выпуск решили остановить из-за эпидемии коронавируса и помех в производстве и поставках, которые вызвала инфекция.

Порядок выхода сетевой версии Playboy не изменится.

В 2021 году компания хочет выпустить международные печатные форматы.