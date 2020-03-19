    19 марта 2020, 12:12

    Издатели остановят регулярный выход печатного Playboy

    Ольга Ситникова

    Руководство компании Playboy Enterprises планирует прекратить регулярный выпуск мужского журнала Playboy в печатной версии. Глава фирмы Бен Кон уточнил, что ограничение распространится на США. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт для публичных объявлений Medium.

    По словам Кона, следующий весенний номер Playboy окажется последней напечатанной версией журнала в 2020 году. Руководитель подчеркнул высокое качество бумажной версии мужского издания. Однако обратил внимание на то, что ее получает лишь часть аудитории.

    Он добавил, что выпуск решили остановить из-за эпидемии коронавируса и помех в производстве и поставках, которые вызвала инфекция.

    Порядок выхода сетевой версии Playboy не изменится.

    В 2021 году компания хочет выпустить международные печатные форматы.