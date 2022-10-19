Издатель Electronic Arts сообщил о разработке The Sims 5 | 360°

Мир 19 октября 2022, 23:12 Издатель Electronic Arts сообщил о разработке The Sims 5 Симулятор жизни The Sims получит легкий ребут в пятой части youtube

Читать 360tv в

Компьютерная игра в жанре «симулятор жизни» The Sims получит пятую часть, франшизу ждет легкий ребут. Об этом сообщили издатель Electronic Arts и разработчик Maxis в ходе видеопрезентации на Youtube.

Рабочее название проекта — Project Rene, что означает «ренессанс». Таким образом девелоперы намекают на возрождение игровой серии и ее переосмысление. Разработчики сказали, что хотят дать пользователям возможность самостоятельно настраивать окружение симов вплоть до мельчайших деталей. Это должно кардинально изменить привычный облик игры.

Реклама

«Мы создаем The Sims следующего поколения и одновременно платформу для творчества. Это переосмысление игры, которую вы знаете и любите. Это будущее франшизы, построенное на основе очаровательных персонажей, мощных инструментов и содержательных историй», — рассказала вице-президент по франчайзингу The Sims Линдсей Пирсон.

Реклама

Сейчас разработка находится на очень ранней стадии, релиз стоит ждать только через несколько лет.

Этим летом в The Sims 4 появилось расширение High School Years, позволяющее выбирать сексуальную ориентацию сима. Там также можно выбрать, каким образом он будет проявлять интерес к партнеру — через романтику или секс.