Издатель Electronic Arts сообщил о разработке The Sims 5 | 360°

19 октября 2022, 23:12
Издатель Electronic Arts сообщил о разработке The Sims 5
Симулятор жизни The Sims получит легкий ребут в пятой части
Компьютерная игра в жанре «симулятор жизни» The Sims получит пятую часть, франшизу ждет легкий ребут. Об этом сообщили издатель Electronic Arts и разработчик Maxis в ходе видеопрезентации на Youtube.
Рабочее название проекта — Project Rene, что означает «ренессанс». Таким образом девелоперы намекают на возрождение игровой серии и ее переосмысление. Разработчики сказали, что хотят дать пользователям возможность самостоятельно настраивать окружение симов вплоть до мельчайших деталей. Это должно кардинально изменить привычный облик игры.
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«Мы создаем The Sims следующего поколения и одновременно платформу для творчества. Это переосмысление игры, которую вы знаете и любите. Это будущее франшизы, построенное на основе очаровательных персонажей, мощных инструментов и содержательных историй», — рассказала вице-президент по франчайзингу The Sims Линдсей Пирсон.
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Сейчас разработка находится на очень ранней стадии, релиз стоит ждать только через несколько лет.
Этим летом в The Sims 4 появилось расширение High School Years, позволяющее выбирать сексуальную ориентацию сима. Там также можно выбрать, каким образом он будет проявлять интерес к партнеру — через романтику или секс.
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