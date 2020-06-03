Издание США назвало бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

В материале авторы рассуждали о майских полетах стратегических бомбардировщиков США B-1B Lancer над Черным морем.

В статье говорится, что нахождение американских стратегических бомбардировщиков в Черноморском регионе является «очевидным сигналом» для России, а сами бомбардировщики могут «представлять особенно серьезную проблему для российского флота».