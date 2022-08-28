Интернет-издание «Холод» запустило англоязычную версию своего сайта и получило критику от иностранцев за голодомор. Об этом сообщили в интернет-издании TJ.

Вариант названия на латинице получился Holod. На Западе некоторые приняли это за отсылку к голодомору — массовому голоду в СССР в 1932–1933 годах. Социальное ненастье пронеслось тогда по Западной Сибири, Поволжью, Северному Кавказу, Уралу, Центральному Черноземью и Казахской АССР.

Но дело в том, что в современной пропагандистской повестке на Украине принято утверждать, будто голод был только только в Украинской ССР. В 2006 году Верховная рада полностью присвоила эту трагедию Украине и объявила «актом геноцида украинского народа».

В итоге русское независимое медиа почему-то обвинили в «колониализме».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Байден и Зеленский войдут в историю как президенты, устроившие голодомор. Запад продолжает принимать необдуманные решения, которые усугубляют последствия антироссийских санкций. Это может привести к дефициту продовольствия.