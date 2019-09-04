Издание Deutsche Welle отвергло обвинения России во вмешательстве в дела страны

Комиссия Государственной Думы России начала расследование о вмешательстве извне во внутренние дела страны и отправила соответствующий запрос в московскую редакцию. В свою очередь издание Deutsche Welle заявило, что освещает события объективно и отрицает свою причастность к вопросу.

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«Наша журналистская деятельность основывается на правилах объективного освещения событий. А это исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств», — сказано в официальном ответе издания на запрос комиссии.

Опубликованный документ подписан главой администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнесом Хоффманном. По его словам, сотрудники московского издания не имеют необходимых полномочий и не могут взаимодействовать с «политическими институтами». Именно поэтому представители DW не будут присутствовать на заседании в Госдуме. Однако Хоффманн пригласил Василия Пискарева для «более детального обсуждения вопроса» в Германии.

Ранее в Госдуме была создана комиссия под предводительством председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. Он заявил, что были найдены факты иностранного вмешательства в дела РФ, в их число вошли публикации немецкого Deutsche Welle об акциях протеста.