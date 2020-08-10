Вертолет заметили у резиденции Лукашенко. Избранный президент сбежит?

Приземляющийся вертолет заметили на территории одной из резиденций президента Белоруссии Александра Лукашенко, Дворца независимости. Об этом сообщил журналист Степан Путило в своем Telegram-канале NEXTA.

Блогер сообщил, что вертолет приземлился на площадку, после чего снова поднялся в воздух и сделал круг над Дворцом на небольшой высоте. По земле в это время двигался президентский кортеж.

Накануне местные СМИ писали, что самолет Лукашенко улетел из страны в Турцию. Многие тогда предположили, что избранный президент собрал семью и решил покинуть Белоруссию. Однако в понедельник, 10 августа, Александр Лукашенко дал интервью журналистам.

Мощные акции протеста вспыхнули 9 августа по всей Белоруссии. Столкновения демонстрантов и местной милиции продолжаются и сегодня. Это произошло после того, как огласили первые результаты выборов президента — согласно им, Лукашенко набрал более 80% голосов, тогда как его главная соперница Светлана Тихановская едва собрала 10%. В штабе Тихановской эти результаты не признали. Лживыми их считают и многие белорусы — они вышли на улицы, чтобы отстоять своих кандидатов.

По официальным данным, пострадало около 40 силовиков и более 50 гражданских. Более трех тысяч человек задержали. Протестующим прочат от восьми до 15 лет лишения свободы. В это время ОМОН забрасывает демонстрантов светодымовыми шашками и обстреливает резиновыми пулями.