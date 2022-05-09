Избрание главой Гонконга единственного кандидата опечалило ЕС

Избрание единственного кандидата на пост главы Гонконга подрывает ослабленные демократические принципы этого спецрайона Китая. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, его слова процитировал «Интерфакс».

«Европейский союз сожалеет об этом нарушении демократических принципов и политического плюрализма и рассматривает этот процесс отбора как еще один шаг в демонтаже принципа „одна страна, две системы“», — говорится в заявлении Борреля от имени Евросоюза.

Главу Гонконга выбрала коллегия выборщиков, им стал единственный кандидат, бывший секретарь по вопросам безопасности специального административного района Китая Джон Ли. За него проголосовали 1416 из 1500 членов коллегии.

Боррель заявил, что руководителя исполнительной власти и членов законодательного собрания должен избирать народ всеобщим голосованием.