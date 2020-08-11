ОМОН в Минске начал целенаправленно избивать журналистов

В Сети появились кадры, на которых омоновцы в Минске нападают на журналистов, одетых в яркие жилеты и с камерой в руках. Очевидцы утверждают, что силовики охотятся за ними целенаправленно, чтобы в прессу не попали фото и видео с места событий.

Об этом сообщил Telegram-канал «Беларусь головного мозга». В Минске начинается третья ночь оппозиционных митингов. На улице Притыцкого, недалеко от метро Спортивная, началось строительство баррикад — люди вынесли на дорогу шесть мусорных баков. На улице Пушкинской начались задержания случайных прохожих.

Омоновцы начали сшибать зеркала с сигналящих машин, как с проезжающих, так и со стоящих.

Есть задержания митингующих около гостиницы «Юбилейная». Большие группы людей начали собираться около гипермаркета «Гиппо».

Около гостиницы «Орбита» в Минске солдаты внутренних войск напали на фотокорреспондентов «Нашей Нивы» и Associated Press. У них забрали флэшку и попытались разбить камеру.