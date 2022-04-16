Украинские беженцы в Латвии начали нападать на стариков и женщин за русский язык

Украинские беженцы в Латвии ведут себя крайне некорректно, кричат на каждом шагу националистические лозунги, а на каждое возражение со стороны местных пускают в ход кулаки. Об этом в социальной сети рассказала местная жительница.

«Я из Риги, у нас беженцы с Украины. Происходят такие моменты, что они себя агрессивно ведут по отношению к старикам и женщинам. Недавно у нас избили охранника в торговом центре, избили 70-летнего мужчину, потому что он обращался к ним на латышском», — рассказала она.

Женщина сообщила, что беженцы не поняли слов латыша, после чего он обратился к ним на русском и был избит.

«Обращался потому, что они кричали и испугали ребенка. Еще случай. Девушка шла с сыном и разговаривала по-русски по телефону, к ней подбежали, напшикали баллончиком в глаза мальчику, отобрали сумку, деньги, раскидали вещи и ушли спокойно», — продолжила она.

По ее словам, власти Латвии ничего не предпринимают, поэтому она обратилась к мужчинам.

Ранее украинские беженцы в Литве с агрессией набросились на местного жителя, который попросил их убрать оставленный за собой мусор.